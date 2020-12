Gibus | assemblea approva dividendo

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Teleborsa) – L’degli Azionisti di, l’azienda attiva nel settore outdoor design di alta gamma quotata su AIM Italia, hato in data odierna la distribuzione di unlordo pari a 0,27 euro per ciascuna azione ordinaria. L’ammontare complessivo è pari a circa 1,351 milioni di euro, a valere sulla riserva straordinaria formata anche con gli utili 2019. Lo stacco cedola sarà il 14 dicembre 2020 (record date il 15 dicembre 2020) e ilsarà messo in pagamento a partire dal 16 dicembre 2020. (Foto: Fragment)