Gasperini dimissioni, “pugno in faccia da Gomez: ribaltone dopo l’Ajax” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Voci Gasperini dimissioni: problemi grossi all’interno dello spogliatoio dell’Atalanta. Si parla di rissa tra l’allenatore e Gomez, pronto l’addio”. Circola una voce relativa ad una crisi in seno all’Atalanta, con Gian Piero Gasperini pronto a presentare le dimissioni questa sera dopo la gara di Champions League in casa dell’Ajax. La compagine bergamasca è attesa da L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Voci: problemi grossi all’interno dello spogliatoio dell’Atalanta. Si parla di rissa tra l’allenatore e, pronto l’addio”. Circola una voce relativa ad una crisi in seno all’Atalanta, con Gian Pieropronto a presentare lequesta serala gara di Champions League in casa dell’Ajax. La compagine bergamasca è attesa da L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

tancredipalmeri : Lo Juventus offrirà a gennaio al Manchester United uno scambio Dybala-Pogba. L’uscita di Raiola era nell’aria a To… - tancredipalmeri : Incredibile: Gasperini starebbe meditando le dimissioni post-Champions se non sufficientemente appoggiato dalla soc… - EnzoDandy : @pisto_gol dicono che a Bergamo , vogliono Sarri come sostituto di Gasperini presto alle dimissioni per il caso Gom… - Furiaceca_ : @CurvaStone21km @Boboj29 Cmq per aver dato le dimissioni la cosa è grave nn è un litigio normale poi per come Gaspe… - DaveFutebol : RT @tancredipalmeri: Lo Juventus offrirà a gennaio al Manchester United uno scambio Dybala-Pogba. L’uscita di Raiola era nell’aria a Torin… -