Esodo di Natale, incubo Covid: allerta al Sud, controlli con elicotteri e droni (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Emergenza Covid, a Natale previsto l'Esodo verso Sud: tanti i cittadini in viaggio prima del 21 dicembre, con destinazioni principali in Puglia e Sicilia. Si teme l'esperienza di marzo, aumento dei controlli con elicotteri e droni. Non manca molto ormai all'inizio delle vacanze natalizie. E a preoccupare l'esecutivo e le autorità regionali è proprio l'Esodo L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

