Elisabetta Gregoraci torna da Nathan Falco (dopo l'abbandono del GfVip) (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La notizia del prolungamento ha, infine, sortito l'effetto sperato. Ed Elisabetta Gregoraci, primaria fonte di pettegolezzi all'interno del Grande Fratello Vip, ha deciso di abbandonare il gioco. L'ex moglie di Flavio Briatore, che più volte nel corso delle settimane ha sottolineato quanto difficile fosse stare lontana dal figlio Nathan Falco, ha ritenuto fosse giunto il momento di tornare a casa. «Eli vi ringrazia tantissimo del vostro affetto e supporto. Vi manda un grande abbraccio virtuale», si è letto sul profilo Instagram della showgirl, ancora governato dal suo staff.

