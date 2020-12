Eleonora Boi mamma | è nata Anastasia

Leggi su dilei

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Una dolcissima foto in bianco e nero per dare un annuncio importante:Boi e Danilo Gallinari sono diventati genitori. La bella notizia è stata condivisa tramite un post su Instagram in cui la coppia è stata immortalata felice ed emozioper l’arrivo della piccola. Giornalista sportiva, classe 1986,Boi negli anni ha portato avanti una bella carriera nel mondo dell’informazione. Prima come ufficio stampa del comune di Cagliari, poi iniziando a lavorare in trasmissioni televisive dedicate al mondo dello sport: dal calcio al basket. Da tempo la giornalista ha conquistato il cuore del giocatore di basket Danilo Gallinari che recentemente ha iniziato una nuova avventura sportiva nella squadra degli Atlanta Hawks in Georgia. E i due pochi mesi fa avevano dato l’annuncio della gravidanza su ...