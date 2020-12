Diffidati Napoli-Real Sociedad | i calciatori a rischio squalifica in vista dei possibili sedicesimi

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ilcerca la qualificazione all’ex San Paolo, oggi Stadio Diego Armando Maradona. Serve un risultato positivo contro lanell’ultima giornata della fase a gironi di Europa League e la squadra di Gattuso vuole farlo da prima del suo girone. Dopo l’1-1 in Olanda contro l’AZ Alkmaar, ilsi prepara a scendere in campo con l’obiettivo dei tre punti. Ma per il tecnico partenopeo sarà necessario tener conto anche della situazione dei. C’è un pezzo da novanta infatti nella lista di giocatori a: si tratta di Kalidou Koulibaly che ha già collezionato due cartellini gialli. SportFace.

Ecco i diffidati del Napoli in campo contro la Real Sociedad al Maradona: tutti i calciatori a rischio squalifica in vista dei possibili sedicesimi di finale ...