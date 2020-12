Cyberpunk 2077 ora live in una diretta imperdibile! Il capolavoro di CD Projekt RED?

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di tornare a parlare di Night City, di innesti cibernetici, di potenti corporazioni, di V e di Johnny Silverhand. È tempo di una nuovadedicata a quello che sicuramente è il gioco del momento:! Dopo essersi occupato della recensione di, il nostro Gianluca Musso ci trasporterà all'interno dell'immaginario tratteggiato dai papà di The Witcher (ovviamente ispirandosi all'apprezzatissimo gioco di ruolo cartaceo) in unada non perdere per scoprire molti segreti dell'action RPG che sarà disponibile ufficialmente da domani. Vi consigliamo di non perdere assolutamente laperché al di là di domande e risposte ci sarà una sorpresa imperdibile per chi attende impazientemente...