Codacons Vs Fedez, il pm chiede l'archiviazione del caso e dà ragione al rapper: aveva diritto di critica (Di mercoledì 9 dicembre 2020) "Si chiude con una richiesta di archiviazione «per manifesta infondatezza della notizia di reato» esposta nella querela per diffamazione presentata dal Codacons contro Fedez". Sono queste le parole con cui il Corriere questa mattina ha diffuso in rete la decisione del pubblico ministero Francesca Gentilini che si è occupata del caso. Nello scorso mese di maggio, infatti, l'associazione dei consumatori e il rapper avevano avuto un infuocato scontro a distanza, iniziato quando Fedez aveva contestato al Codacons di voler bloccare tutte le raccolte fondi private, compresa quella che stava realizzando con la moglie Chiara Ferragni per aiutare gli ospedali pubblici della regione Lombardia, e per la quale in questi giorni la coppia ha ricevuto l'Ambrogino

