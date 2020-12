Città Metropolitana dona camper a Komen per carovana prevenzione

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma – Una nuova unita’ mobile per favorire lacontro il tumore al seno. Questo il ‘regalo natalizio’ che la Citta’di Roma, per mano della sindaca Virginia Raggi, ha consegnato allaItalia, l’associazione che da anni lavora in prima linea per tenere alta l’attenzione su questa malattia, incentivando la cultura dellaai fini di una diagnosi precoce e una piu’ efficace guarigione. Ilattrezzato, il quarto della serie, e’ statoto grazie a un accordo di collaborazione con la Fondazione policlinico Agostino Gemelli e consentira’ nei prossimi due anni di organizzare Giornate di promozione della salute femminile in 120 Comuni della citta’di Roma. Proprio il Gemelli lavora da anni, insieme alla ...