Castillejo | “Sto bene e voglio aiutare la squadra La concorrenza? Aiuta a crescere”

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Samu, esterno offensivo del Milan, ha affiancato Stefano Pioli nella conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro lo Sparta Praga. Queste le parole dello spagnolo: “Intesa con Rebic? Non è una casualità, l’anno scorso facevo io assist e lui gol, c’è un bel rapporto dentro e fuori dal campo. Quella di quest’estate non è stata la miglior preparazione per i problemi fisici, sono stato fermo tanto. Ora stoe sono pronto adla. Questi gol mi fanno salire di morale e fiducia. Dualismo con Saelemaekers? Siamo il Milan, c’è. Quando sono arrivato c’era Suso, un altro grande giocatore. Ti fa crescere di più. La gara di domani? Siamo qualificati ma c’è da battagliare perché abbiamo mentalità vincente“. Foto: Gazzetta dello ...