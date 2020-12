Carlos Sainz non parteciperà ai test ad Abu Dhabi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) La FIA non consente adi partecipare aidi Abudel 15 dicembre. Michael Masi, direttore di gara della FIA, lo ha reso noto attraverso un comunicato ai team.giovani Abu2020 Le speranze di Maranello di far provare ala Ferrari neiad Abusono state vanificate, infatti la FIA ha rifiutato la richiesta di partecipazione del pilota spagnolo ai. Una settimana fa la FIA aveva autorizzato Fernando Alonso a partecipare aiche sono in programma dopo la gara di Abudi questo fine settimana. La Ferrari ha quindi fatto richiesta alla FIA per ...