Bellanova: "Conte rispetti il Parlamento"

"Conte va avanti se non governa contro il Parlamento: non siamo una Repubblica fondata sui Dpcm né sulle task force". Lo ha detto in una intervista a Repubblica Teresa Bellanova, ministra dell'Agricoltura e capo delegazione dei renziani nell'esecutivo. E sul voto oggi sulla riforma del Fondo Salva Stati rincara: "Non abbiamo firmato la risoluzione di maggioranza perché prima vogliamo sentire se Conte nel suo intervento alle Camere, rispetta i patti sul Mes. A dover decidere è il presidente Conte. Chi ha l'onore di governare una maggioranza, ha l'onere della sintesi e non deve generare tensioni". La ministra indica qual è il problema della cabina di regia sul Recovery Plan proposta da Conte. "Se quella norma dovesse passare così com'è, si darebbe il via libera a una sorta di ...

