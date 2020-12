Avvistata balena in acque Ny, nuota davanti Statua Libertà (Di mercoledì 9 dicembre 2020) NEW YORK, 09 DIC - Una balena é stata Avvistata nel fiume Hudson a New York, proprio davanti alla Statua della Libertà. Lunedì una megadattera é passata non lontano dall'Intrepid, deliziando i ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 9 dicembre 2020) NEW YORK, 09 DIC - Unaé statanel fiume Hudson a New York, proprioalladella. Lunedì una megadattera é passata non lontano dall'Intrepid, deliziando i ...

Lunedì una megadattera é passata non lontano dall'Intrepid, deliziando i newyorkesi, ma preoccupando gli esperti a causa del pesante traffico di barche nella zona.

