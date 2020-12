Atalanta, gli audio e le voci sul litigio Gasperini-Gomez (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Vigilia agitata quella dell' Atalanta , che stasera si gioca il passaggio del turno di Champions contro l' Ajax . Sul web sono spuntati degli audio che parlano di un presunto litigio tra Gian Piero ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Vigilia agitata quella dell', che stasera si gioca il passaggio del turno di Champions contro l' Ajax . Sul web sono spuntati degliche parlano di un presuntotra Gian Piero ...

LightmyWays : complimenti alla #Lazio per gli ottavi di finale conquistati complimenti alla #Juve per aver rifilato 3 gol al… - salvione : Atalanta, gli audio e le voci sul litigio Gasperini-Gomez - JorgeGuitian__ : RT @talebanikov: ?? ATALANTA: - Papu Gomez a fine primo tempo di Atalanta - Midtjylland litiga con Gasp e gli tira un pugno. - Ilicic pren… - sportli26181512 : Diretta Ajax-Atalanta ore 18.55: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni: Ai nerazzurri basterebbe… - Zaffo97 : @Ildepaa @talebanikov @Atalanta_BC Che motivo avrebbero gli atalantini ad inventarsi questo storie? Perché i ragazz… -