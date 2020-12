Archeologia: scoperta in Francia, anche i Neanderthal seppellivano i loro morti (4) (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Adnkronos) - "Si tratta di una datazione non solo più recente rispetto ai resti faunistici trovati nel livello archeologico soprastante, ma anche più recente dell'età ottenuta con il metodo della luminescenza per lo strato sedimentario che circonda il bambino - commenta Antoine Balzeau - È la prima volta in Europa che una simile quantità di dati scientifici permette di dimostrare che i Neanderthal hanno effettivamente seppellito volontariamente uno dei loro defunti". L'età ottenuta per questo Neanderthal è coerente con l'età dello strato archeologico da cui è emerso che nel sito di Ferrassie era presente l'industria del periodo Châtelperroniano, ed è coerente anche con altri fossili di Neandertaliani associati a questa cultura in altre parti dell'Europa occidentale. Inoltre, si tratta della datazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Adnkronos) - "Si tratta di una datazione non solo più recente rispetto ai resti faunistici trovati nel livello archeologico soprastante, mapiù recente dell'età ottenuta con il metodo della luminescenza per lo strato sedimentario che circonda il bambino - commenta Antoine Balzeau - È la prima volta in Europa che una simile quantità di dati scientifici permette di dimostrare che ihanno effettivamente seppellito volontariamente uno deidefunti". L'età ottenuta per questoè coerente con l'età dello strato archeologico da cui è emerso che nel sito di Ferrassie era presente l'industria del periodo Châtelperroniano, ed è coerentecon altri fossili di Neandertaliani associati a questa cultura in altre parti dell'Europa occidentale. Inoltre, si tratta della datazione ...

TV7Benevento : Archeologia: scoperta in Francia, anche i Neanderthal seppellivano i loro morti (4)... - TV7Benevento : Archeologia: scoperta in Francia, anche i Neanderthal seppellivano i loro morti (3)... - TV7Benevento : Archeologia: scoperta in Francia, anche i Neanderthal seppellivano i loro morti (2)... - TV7Benevento : Archeologia: scoperta in Francia, anche i Neanderthal seppellivano i loro morti... - ideeperlascuola : 'Storie, sport, esperienze, archeologia e botanica. Oltre le mura della scuola, senza banchi, né sedie, alla scoper… -

Ultime Notizie dalla rete : Archeologia scoperta Archeologia: scoperta in Francia, anche i Neanderthal seppellivano i loro morti Il Tempo Archeologia: scoperta in Francia, anche i Neanderthal seppellivano i loro morti (3)

(Adnkronos) - Gli studiosi hanno quindi messo in campo un'indagine multidisciplinare per documentare il contesto archeologico di La Ferrassie 8, ...

“Stanotte a Pompei”, questa sera Alberto Angela torna agli Scavi

Questa sera, in prima serata su Rai Uno, intorno alle 21.15, torna uno degli appuntamenti più amati dagli italiani, quello con la divulgazione e la cultura di Alberto Angela. Questa sera ritorna infat ...

(Adnkronos) - Gli studiosi hanno quindi messo in campo un'indagine multidisciplinare per documentare il contesto archeologico di La Ferrassie 8, ...Questa sera, in prima serata su Rai Uno, intorno alle 21.15, torna uno degli appuntamenti più amati dagli italiani, quello con la divulgazione e la cultura di Alberto Angela. Questa sera ritorna infat ...