Venezia, acqua alta a 122 centimetri: Mose non attivo e città allagata (Di martedì 8 dicembre 2020) L'acqua alta a Venezia ha toccato una massima di 122 centimetri, con parte della città allagata. La rilevazione è riferita al punto mareografico di Punta della Salute. In questo momento il Mose non è attivo.Mose in azione sopra i 130 cmLe barriere non vengono alzate quando la marea prevista è inferiore ai 130 cm. Inizialmente la portata dell’acqua alta doveva essere di 125 cm invece il meteo è peggiorato. Nel pomeriggio è previsto un picco di 135 cm a Venezia e 145 Chioggia. In base alle analisi e le previsioni del Centro maree per tutta la settimana la città di Venezia sarà interessata dal fenomeno dell’acqua ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 8 dicembre 2020) L'ha toccato una massima di 122, con parte della. La rilevazione è riferita al punto mareografico di Punta della Salute. In questo momento ilnon èin azione sopra i 130 cmLe barriere non vengono alzate quando la marea prevista è inferiore ai 130 cm. Inizialmente la portata dell’doveva essere di 125 cm invece il meteo è peggiorato. Nel pomeriggio è previsto un picco di 135 cm ae 145 Chioggia. In base alle analisi e le previsioni del Centro maree per tutta la settimana ladisarà interessata dal fenomeno dell’...

matteosalvinimi : Anche nelle ultime ore il Mose ha evitato due punte di acqua alta: Venezia e i suoi cittadini sono protetti, alla f… - Corriere : Il Mose non parte: a Venezia acqua alta di 122 centimetri - SkyTG24 : Venezia, acqua alta a 122 centimetri: Mose non attivo e città allagata - Ettore572 : RT @Italia_Notizie: Maltempo, Venezia senza Mose finisce sott’acqua - Agenpress : Venezia. Mose non attivo, acqua alta, parte della città allagata -