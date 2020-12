Renzi minaccia la crisi di Governo: “Non daremo i pieni poteri a Conte” (Di martedì 8 dicembre 2020) ROMA – Non c’e’ pace per il governo Conte. La maggioranza non fa in tempo a trovare l’intesa da una parte che si sfalda dall’altra. I Cinque Stelle intravedono un punto di caduta della lunga discussione sul Mes in una risoluzione di compromesso. “Questa e’ la nostra linea rossa”, dice Barbara Lezzi, una delle senatrici dissidenti. E Luigi Di Maio ci mette il cappello. Ma negli stessi minuti fibrilla il lato di centro della coalizione di governo, con Matteo Renzi che minaccia apertamente la crisi se conte non tornera’ indietro. Leggi su dire (Di martedì 8 dicembre 2020) ROMA – Non c’e’ pace per il governo Conte. La maggioranza non fa in tempo a trovare l’intesa da una parte che si sfalda dall’altra. I Cinque Stelle intravedono un punto di caduta della lunga discussione sul Mes in una risoluzione di compromesso. “Questa e’ la nostra linea rossa”, dice Barbara Lezzi, una delle senatrici dissidenti. E Luigi Di Maio ci mette il cappello. Ma negli stessi minuti fibrilla il lato di centro della coalizione di governo, con Matteo Renzi che minaccia apertamente la crisi se conte non tornera’ indietro.

ML14130444 : Magari fosse vero... ma il pinocchio minaccia e ritratta... - frances78863240 : Peggio di Matteo Renzi c'è solo Scanzi,con la differenza: Renzi minaccia la caduta di Conte per avere poltrone in p… - GiuseppeAscatig : Renzi minaccia di far cadere il governo; parla di poltrone....non saprei!!! Non sarebbe il caso che dicesse in modo… - laremi_guido : #Renzi minaccia di votare contro il #RecoveryFund, anche stavolta vuole essere protagonista, non gli andava che il… - fanpage : Renzi minaccia la crisi di Governo #8dicembre -