Regioni in pressing sul governo: per Natale consentire spostamenti tra comuni (Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiContinua la discussione tra Regioni e governo per il blocco in toto degli spostamenti tra comuni nei giorni di Natale e Santo Stefano (25 e 26 dicembre) e Capodanno (1 gennaio 2021). Le Regioni chiedono misure meno restrittive di quelle contenute nell’ultimo dpcm e che per le feste natalizie si vietino gli spostamenti tra province e si consentano quelli tra comuni. A farsi portavoce della possibilità di consentire la mobilità tra comuni è stato il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, con una missiva al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Per Cirio “l’88% dei comuni ha meno di 5.000 abitanti, 571 meno di 1.000” e di conseguenza “chi vive nei piccoli ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiContinua la discussione traper il blocco in toto deglitranei giorni die Santo Stefano (25 e 26 dicembre) e Capodanno (1 gennaio 2021). Lechiedono misure meno restrittive di quelle contenute nell’ultimo dpcm e che per le feste natalizie si vietino glitra province e si consentano quelli tra. A farsi portavoce della possibilità dila mobilità traè stato il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, con una missiva al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Per Cirio “l’88% deiha meno di 5.000 abitanti, 571 meno di 1.000” e di conseguenza “chi vive nei piccoli ...

infoitinterno : Vietare gli spostamenti a Natale tra Province e non tra Comuni: Regioni in pressing, il governo (per ora) tira drit… - Fabiusfax : RT @Noiconsalvini: CENTRODESTRA IN PRESSING CONTRO IL NATALE AI DOMICILIARI - Mania48Mania53 : RT @Noiconsalvini: CENTRODESTRA IN PRESSING CONTRO IL NATALE AI DOMICILIARI - BSanturbano : RT @LegaSalvini: CENTRODESTRA IN PRESSING CONTRO IL NATALE AI DOMICILIARI -

Ultime Notizie dalla rete : Regioni pressing Vietare gli spostamenti a Natale tra Province e non tra Comuni: Regioni in pressing, il governo (per ora) tira dritto Open Regioni in pressing sul governo: per Natale consentire spostamenti tra comuni

Continua la discussione tra Regioni e governo per il blocco in toto degli spostamenti tra Comuni nei giorni di Natale e Santo Stefano (25 e 26 dicembre) e Capodanno (1 gennaio 2021). Le Regioni chiedo ...

Trasporto scolastico “ci sono 350 milioni, Musumeci non ha alibi”

Torna a riaffacciarsi in Sicilia il tema del trasporto pubblico ed allo stesso tempo riesplodono gli attacchi tra Governo nazionale, in cui il M5S è l’azionista di maggioranza, e quello Regionale, ...

Continua la discussione tra Regioni e governo per il blocco in toto degli spostamenti tra Comuni nei giorni di Natale e Santo Stefano (25 e 26 dicembre) e Capodanno (1 gennaio 2021). Le Regioni chiedo ...Torna a riaffacciarsi in Sicilia il tema del trasporto pubblico ed allo stesso tempo riesplodono gli attacchi tra Governo nazionale, in cui il M5S è l’azionista di maggioranza, e quello Regionale, ...