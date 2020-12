Razzismo in PSG-Basaksehir, Domenech: “L’arbitro ora deve espellere il quarto uomo” (Di martedì 8 dicembre 2020) “Per riprendere la partita l’arbitro deve fare solo una cosa: espellere il suo quarto uomo“. Così Raimond Domenech, ex ct della Francia e ora presidente dell’Assoallenatori francesi, in merito al caso di Razzismo in Paris Saint-Germain-Basaksehir. La gara è stata interrotta a metà primo tempo a seguito di una frase razzista da parte del quarto uomo all’indirizzo di Demba Ba. “No al Razzismo. Rispetto” il post prontamente pubblicato dal club turco. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 8 dicembre 2020) “Per riprendere la partita l’arbitrofare solo una cosa:il suouomo“. Così Raimond, ex ct della Francia e ora presidente dell’Assoallenatori francesi, in merito al caso diin Paris Saint-Germain-. La gara è stata interrotta a metà primo tempo a seguito di una frase razzista da parte deluomo all’indirizzo di Demba Ba. “No al. Rispetto” il post prontamente pubblicato dal club turco. SportFace.

chedisagio : ?? Sospesa la partita di Champions League tra @PSG_inside e @ibfk2014. I giocatori di ambo le parti hanno lasciato… - AleAntinelli : Applausi per #Psg e #basaksehir . Il razzismo lo annienti così, dando l’esempio. #PSGIBFK #ChampionsLeague - ilpost : In PSG-Basaksehir le squadre hanno lasciato il campo accusando di razzismo il quarto uomo - danisailor7 : RT @NicolaRaiano: Quello che sta succedendo a Parigi è qualcosa di incredibile, vergognoso. Il razzismo si combatte così, dando un segnale… - ProudOfJou8 : RT @AleAntinelli: Applausi per #Psg e #basaksehir . Il razzismo lo annienti così, dando l’esempio. #PSGIBFK #ChampionsLeague -