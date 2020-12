Pronti via e il cashback è subito un flop: app bloccata e caos tra gli utenti (Di martedì 8 dicembre 2020) La triste riproposizione di un copione già visto in passato, quando puntualmente ogni iniziativa virtuale del governo giallorosso veniva prima annunciata in pompa magna e poi finiva per naufragare contro gli scogli di insormontabili problemi tecnici. Anche il cashback, il meccanismo che permette di ottenere un rimborso del 10% sulle spese sostenute con strumenti digitali, può essere tranquillamente annoverato tra i flop dell’esecutivo. Gli utenti che hanno tentato di inserire i propri dati sull’app dei servizi pubblici, si sono infatti trovati di fronte una prevedibile quanto sgradita sorpresa di Natale. Per molte ore, dalla mattina fino al pomeriggio inoltrato del 7 dicembre, il lancio del cashback attraverso l’app IO è diventato un incubo per chi ha provato a cimentarsi nell’impresa. Il flusso di richieste di ... Leggi su ilparagone (Di martedì 8 dicembre 2020) La triste riproposizione di un copione già visto in passato, quando puntualmente ogni iniziativa virtuale del governo giallorosso veniva prima annunciata in pompa magna e poi finiva per naufragare contro gli scogli di insormontabili problemi tecnici. Anche il, il meccanismo che permette di ottenere un rimborso del 10% sulle spese sostenute con strumenti digitali, può essere tranquillamente annoverato tra idell’esecutivo. Gliche hanno tentato di inserire i propri dati sull’app dei servizi pubblici, si sono infatti trovati di fronte una prevedibile quanto sgradita sorpresa di Natale. Per molte ore, dalla mattina fino al pomeriggio inoltrato del 7 dicembre, il lancio delattraverso l’app IO è diventato un incubo per chi ha provato a cimentarsi nell’impresa. Il flusso di richieste di ...

matteobobbi : pronti, partenza,via vince chi arriva prima - PierluMtb : @SkyTG24 Pronti via ..???????????????????????? - 2didenari : ?? In diretta subito dopo il Gr delle 11 su Radio 24! ?? Da oggi al via ufficialmente il #Cashback: siamo pronti? ??… - FrederickSeb : 15.3.15 Pronti via, la Ferrari si scopre seconda forza del mondiale a Melbourne nella prima gara della storia di S… - domusperusia : RT @valigiablu: India, la protesta di migliaia di contadini contro le liberalizzazioni del governo Modi non si ferma: “Pronti allo sciopero… -

Ultime Notizie dalla rete : Pronti via Pronti ? Via ! Le scuole di Ceresole di presentano alle famiglie https://ilcorriere.net/ Fiumi ingrossati e disagi, notte di paura

SACILE Sono state 48 ore di grande apprensione, anche in città, per il maltempo che ha flagellato molte aree della nostra regione. Lo sottolineano il sindaco Carlo Spagnol e ...

Cashback di Stato al via da oggi: ma l'app "Io" è ancora bloccata (e non ci si registra)

Cashback di Stato al via a partire da oggi sulle spese con carte di credito ... Cashback, PagoPa: un milione di utenti pronti ad attivarlo Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci ...

SACILE Sono state 48 ore di grande apprensione, anche in città, per il maltempo che ha flagellato molte aree della nostra regione. Lo sottolineano il sindaco Carlo Spagnol e ...Cashback di Stato al via a partire da oggi sulle spese con carte di credito ... Cashback, PagoPa: un milione di utenti pronti ad attivarlo Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci ...