Pagelle Barcellona Juve | TOP e FLOP dopo il primo tempo

(Di martedì 8 dicembre 2020) I top ee i voti ai protagonisti del match valido per la 6ª giornata del gruppo G della Champions League 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 6ª giornata del gruppo G della Champions League 2020/2021. TOP: Morata: Trincao VOTI Al termine del match. Leggi su Calcionews24.com

calciomercatoit : #BarcellonaJuventus, le pagelle del primo tempo di - junews24com : Pagelle Barcellona-Juve: i voti ai protagonisti del match di Champions - -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Barcellona

TUTTO mercato WEB

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 6ª giornata del gruppo G della Champions League 2020/21: pagelle Barcellona Juve ...All'Olimpico i biancocelesti in vantaggio grazie alle reti di Correa e Immobile su rigore. Per il Bruges in gol Vormer.