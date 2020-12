Ogni Mattina, bufera sul programma della Volpe: le fan di Harry Styles in rivolta (Di martedì 8 dicembre 2020) Le fan di Harry Styles sono sul piede di guerra contro il programma Ogni Mattina (che la scorsa settimana ci ha regalato una deliziosa catfight). Su Twitter è entrato ai primi posti delle tendenze l’hashtag #OgniMattinaIsOverParty. Il motivo? Ieri nello show si è parlato del fenomeno del crossdressing e delle foto di Harry con abiti “femminili” sull’ultimo numero di Vogue US. Caterina Collovati c’è andata giù pesate e ha detto che secondo lei il crossdressing è una pagliacciata. “Io come immaginate non amo affatto l’uomo che si traveste da donna. I miei completi al massimo hanno pantalone e giacca. Non mi piace né l’uomo che si traveste da donna e né la donna che scimmiotta l’uomo. Credo che si tratti di menzogna, di finzione, di pagliacciata e di ... Leggi su biccy (Di martedì 8 dicembre 2020) Le fan disono sul piede di guerra contro il(che la scorsa settimana ci ha regalato una deliziosa catfight). Su Twitter è entrato ai primi posti delle tendenze l’hashtag #IsOverParty. Il motivo? Ieri nello show si è parlato del fenomeno del crossdressing e delle foto dicon abiti “femminili” sull’ultimo numero di Vogue US. Caterina Collovati c’è andata giù pesate e ha detto che secondo lei il crossdressing è una pagliacciata. “Io come immaginate non amo affatto l’uomo che si traveste da donna. I miei completi al massimo hanno pantalone e giacca. Non mi piace né l’uomo che si traveste da donna e né la donna che scimmiotta l’uomo. Credo che si tratti di menzogna, di finzione, di pagliacciata e di ...

