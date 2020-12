Nicolò ha 8 mesi e soffre di una rara malattia. I genitori chiedono aiuto: servono 2 milioni per curarlo (Di martedì 8 dicembre 2020) . Il farmaco ha un costo esorbitante Il piccolo Nicolò ha solo 8 mesi e purtroppo deve combattere contro una rara malattia genetica e degenerativa, la Sma1. L’unico farmaco in grado di farlo sopravvivere è in America L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 8 dicembre 2020) . Il farmaco ha un costo esorbitante Il piccoloha solo 8e purtroppo deve combattere contro unagenetica e degenerativa, la Sma1. L’unico farmaco in grado di farlo sopravvivere è in America L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

francobus100 : Nicolò, 8 mesi, e la malattia rara. Appello dei genitori: «Servono 2 milioni per le cure, aiutateci» - VerdiVeneto : #Nicolò, 8 mesi, e la malattia rara. #Appello dei genitori: «Servono 2 milioni per le cure, aiutateci» - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Nicolò, 8 mesi, e la malattia rara. Appello dei genitori: «Servono 2 milioni per le cure, aiutateci» - casapensione : RT @Gazzettino: Nicolò, 8 mesi, e la malattia rara. Appello dei genitori: «Servono 2 milioni per le cure, aiutateci» - olga453901841 : RT @Gazzettino: Nicolò, 8 mesi, e la malattia rara. Appello dei genitori: «Servono 2 milioni per le cure, aiutateci» -