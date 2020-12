Monza, retroscena Balotelli: per contratto deve vivere in città, controllo sulla vita extra-campo (Di martedì 8 dicembre 2020) Nella giornata di ieri l'ufficialità: Mario Balotelli è un nuovo calciatore del Monza.Dopo l'esperienza tutt'altro che positiva in quel di Brescia, l'attaccante originario di Palermo sembrava ad un passo dal trasferimento in Brasile, al Vasco da Gama. Poi, la svolta, con il giocatore che ha scelto di ripartire dalla Serie B. Il classe 1990, dopo aver sostenuto le visite mediche di rito alla Madonnina, ha firmato il contratto che lo legherà al club brianzolo fino al 30 giugno 2021.Una grande chance di rilancio dopo annate poco brillanti e prolifiche. "Ringrazia Dio che Galliani e Berlusconi ti danno questa opportunità per la terza volta. Questo è l’ultimo treno", gli ha detto l'ad. Ma non solo; Galliani, secondo quanto riportato dal 'Corriere.it', avrebbe inserito una clausola nel contratto che prevede che SuperMario ... Leggi su mediagol (Di martedì 8 dicembre 2020) Nella giornata di ieri l'ufficialità: Marioè un nuovo calciatore del.Dopo l'esperienza tutt'altro che positiva in quel di Brescia, l'attaccante originario di Palermo sembrava ad un passo dal trasferimento in Brasile, al Vasco da Gama. Poi, la svolta, con il giocatore che ha scelto di ripartire dalla Serie B. Il classe 1990, dopo aver sostenuto le visite mediche di rito alla Madonnina, ha firmato ilche lo legherà al club brianzolo fino al 30 giugno 2021.Una grande chance di rilancio dopo annate poco brillanti e prolifiche. "Ringrazia Dio che Galliani e Berlusconi ti danno questa opportunità per la terza volta. Questo è l’ultimo treno", gli ha detto l'ad. Ma non solo; Galliani, secondo quanto riportato dal 'Corriere.it', avrebbe inserito una clausola nelche prevede che SuperMario ...

