Mino Raiola: "Diego Maradona ha dato orgoglio ai napoletani!" Il noto procuratore Mino Raiola ha concesso un'intervista ai microfoni di Tuttosport. Mino Raiola ha parlato di Diego Maradona e di ciò che ha rappresentato …

forumJuventus : Raiola: 'Tra lo United e Pogba è finita! La Juve avrebbe fatto bene a prendere Ibra in estate, gran coppia con Rona… - marcoconterio : ?? '#Pogba e un ritorno alla #Juventus? Perché no'. Mino Raiola annuncia l'addio del Polpo al #MUFC e spalanca i so… - DiMarzio : Da #Pogba e #Donnarumma a Ibra, fino a De Vrij e Haaland: a tutto #Raiola - Aisaacvangc : RT @marcoconterio: ?? '#Pogba e un ritorno alla #Juventus? Perché no'. Mino Raiola annuncia l'addio del Polpo al #MUFC e spalanca i sogni d… - iCapiscers : RT @_Releo: mino raiola è il male del calcio, verme viscido schifoso, deve esplodere quel terrone di merda e lo dico da terrone -