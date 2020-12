Ma Giulio Gallera era «soprappensiero» anche quando postava sui social?

(Di martedì 8 dicembre 2020), l’assessore. Cosìche non si è accorto che stava sconfinando dal suo comune di residenza, mentre la Lombardia si trova in zona arancione, facendo una corsetta salutare di 20 chilometri e facendosi fotografare insieme ad altre persone. Ovviamente, gli sconfinamenti tra comuni sono vietati in un regime di zona arancione per le attività sportive e di questo lo stesso assessore si è detto consapevole, al momento delle scuse pubbliche dopo la polemica suinetwork. «Sono uscito a correre – riporta il Corriere della Sera -, come faccioposso su un percorso urbano tra quelli frequentati da noi runner milanesi. Ero solo, ho incrociato gli amici alla partenza e poi ognuno per conto suo, con il proprio passo e la sua distanza. Io mi ...

Andrea Crisanti critica anche l'assessore lombardo: ' Una corsa di 20 km e in gruppo, in una regione che si trova in zona arancione. Giulio Gallera per una cosa simile, in Inghilterra, si sarebbe ...Lombardia: esce dal proprio comune, in zona arancione non si può. Il titolare della sanità regionale: ero sovrappensiero ...