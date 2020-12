La Polonia continua a calpestare i diritti delle donne | acceso il dibattito con l’UE

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 8 dicembre 2020) Inil partito al Governo, con l’alleanza della Chiesa Cattolica, sta progressivamente restringendo la possibilità di abortire per le. Sono in previsione, peraltro, norme ancora più repressive. La Commissione Europea ha esortato laad adottare un indirizzo più conforme alle norme del. La mancata attuazione indella Convenzione di Istanbul In materia di violenza domestica e diritto, la Convenzione di Istanbul è il gold standard a cui tutti i paesi membri dell’Unione dovrebbero attenersi. All’interno della Convenzione il libero accesso all’aborto è descritto come un elemento necessario a tutelare la salute. Tutti i paesi delhanno firmato tale Convenzione ...