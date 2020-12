Insulti agli arbitri, inibizione e multa per Pavel Nedved e Fabio Paratici (Di martedì 8 dicembre 2020) l giudice sportivo di Serie A ha inibito i dirigenti della Juventus Pavel Nedved e Fabio Paratici. Per Nedved “inibizione a svolgere ogni attività in seno alla Figc a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 21 dicembre 2020 e ammenda di 10mila euro”, “per aver reiteratamente, dal 35° del secondo tempo per alcuni minuti, rivolto dalla tribuna agli Ufficiali di gara epiteti gravemente insultanti, percepiti sul campo direttamente dal Direttore di gara”. Per Paratici invece “inibizione a svolgere ogni attività in seno alla Figc a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 14 dicembre 2020”, “per avere, nel corso del secondo tempo, rivolto dalla ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 8 dicembre 2020) l giudice sportivo di Serie A ha inibito i dirigenti della Juventus. Pera svolgere ogni attività in seno alla Figc a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 21 dicembre 2020 e ammenda di 10mila euro”, “per aver reiteratamente, dal 35° del secondo tempo per alcuni minuti, rivolto dalla tribunaUfficiali di gara epiteti gravemente insultanti, percepiti sul campo direttamente dal Direttore di gara”. Perinvece “a svolgere ogni attività in seno alla Figc a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 14 dicembre 2020”, “per avere, nel corso del secondo tempo, rivolto dalla ...

Sono quattro i giocatori squalificati dal Giudice Sportivo per un turno dopo la decima giornata di Serie A, terminata ieri con l'1-1 tra Fiorentina e Genoa. Si tratta di ...

1 giornata di squalifica: Fonseca (Roma). – Inibizione fino al 21 dicembre 2020 e ammenda di € 10.000,00: Nedved (Juventus) per aver rivolto ai giudici di gara epiteti gravemente insultanti. – ...

