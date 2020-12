GF Vip | Chi sono i vip in nomination?

Leggi su solodonna

(Di martedì 8 dicembre 2020) Qualii vipponi scelti dagli inquilini della casa del Grande Fratello Vip per andare in? Chi è costretto a sottoporsi al giudizio de pubblico del reality show più spiato d’Itaila? Nessuna eliminazione al Grande Fratello Vip durante la diretta di lunedì 8 dicembre 2020. La vippona più votata, vale a dire Adua Del Vesco – Rosalinda Cannavò, ha ottenuto l’immunità per le nuove, mentre Selvaggia Articolo completo: dal blog SoloDonna