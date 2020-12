Gallera fa jogging e viola regole anti-Covid | piovono richieste di dimissioni

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 8 dicembre 2020) È polemica per alcune foto pubblicate sui social dell’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio, che lo ritraggono mentre fainsieme ad altri quattro amici lungo il naviglio della Martesana, canale che collega Milano al fiume Adda attraversando i territori di diversi Comuni. “Oggi 20 km lungo il naviglio Martesana - la maratona è maestra di vita - stringere i denti e non mollare mai”, scrivesu Facebook e Instagram. Le immagini hanno suscitato diverse critiche sui social, anche da parte delle opposizioni in Regione, secondo cuiavrebbeto ledella zona arancione in cui si trova la Lombardia. “In zona Arancione è vietato fare sport di gruppo e uscire dal proprio comune per praticare ...