Francesco Oppini rompe il silenzio su Zorzi, ” si innamorano tutte di me “ (Di martedì 8 dicembre 2020) Francesco Oppini, ha reagito su Instagram alle parole di Tommaso Zorzi, che nelle ultime ore, ha confessato di essersi innamorato di lui, la reazione di Oppini ha fatto infuriare gli utenti sul web, ecco cosa è successo L’uscita improvvisa di Francesco Oppini, dalla casa del Gf Vip, ha sconvolto tutti, ma a subirne le conseguenze L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 8 dicembre 2020), ha reagito su Instagram alle parole di Tommaso, che nelle ultime ore, ha confessato di essersi innamorato di lui, la reazione diha fatto infuriare gli utenti sul web, ecco cosa è successo L’uscita improvvisa di, dalla casa del Gf Vip, ha sconvolto tutti, ma a subirne le conseguenze L'articolo proviene da Leggilo.org.

mattino5 : Il dolce risveglio di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini in diretta dalla casa del #GFVIP #Mattino5 - Indisself : RT @RamaTrash8: Buongiorno a Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, Mamma Armanda e Francesco Maria Oppini.?? Non so voi, ho visto già tremila vo… - whatfuckup : A parte le cose che ha detto, perchè è cogliona, la differenza importante è che ad Oppini lei piaceva e che, a dett… - planetayn : RT @magicawaitsforu: Tommaso: nessun uomo mi ha mai fatto piangere tranne Francesco Maria Oppini. MI SENTO MALE LI AMO ???? #gfvip - sere_artx : Francesco Maria Oppini. Persona speciale? #gfvip -