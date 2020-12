Farsi vaccinare in tv, il sì di Mattarella all'appello del Foglio (Di martedì 8 dicembre 2020) Il direttore del Foglio Claudio Cerasa lancia una proposta ai leader politici per contrastare la cultura no vax. Far vaccinare in diretta tv tutti i big della politica, per dare uno schiaffo trasversale alla cultura complottista. Farsi vaccinare in pubblico, contro i complottismi. Da Zingaretti a Renzi fino a Tajani. E altri nomi in arrivo. Ecco chi ci sta Il Foglio https://t.co/EksPea2xmm— Claudio Cerasa (@claudiocerasa) December 8, 2020 Diverse le risposte arrivate al quotidiano, fra cui spicca quella del Quirinale. La Presidenza della Repubblica, scrive il Foglio sul sito, “ci fa sapere che Mattarella farà il vaccino anti covid, rispettando l’iter e senza scavalcare nessuno. E ci fa sapere anche che, se c’è bisogno, per una questione educativa, di dare un ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 8 dicembre 2020) Il direttore delClaudio Cerasa lancia una proposta ai leader politici per contrastare la cultura no vax. Farin diretta tv tutti i big della politica, per dare uno schiaffo trasversale alla cultura complottista.in pubblico, contro i complottismi. Da Zingaretti a Renzi fino a Tajani. E altri nomi in arrivo. Ecco chi ci sta Ilhttps://t.co/EksPea2xmm— Claudio Cerasa (@claudiocerasa) December 8, 2020 Diverse le risposte arrivate al quotidiano, fra cui spicca quella del Quirinale. La Presidenza della Repubblica, scrive ilsul sito, “ci fa sapere chefarà il vaccino anti covid, rispettando l’iter e senza scavalcare nessuno. E ci fa sapere anche che, se c’è bisogno, per una questione educativa, di dare un ...

HuffPostItalia : Farsi vaccinare in tv, il sì di Mattarella all'appello del Foglio - chetempochefa : Gli ex presidenti Usa, Obama, Bush e Clinton, si sono offerti volontari per farsi vaccinare in tv contro il covid.… - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Farsi vaccinare in tv, il sì di Mattarella all'appello del Foglio - eflatmajor73 : RT @HuffPostItalia: Farsi vaccinare in tv, il sì di Mattarella all'appello del Foglio - gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: Farsi vaccinare in tv, il sì di Mattarella all'appello del Foglio -

Ultime Notizie dalla rete : Farsi vaccinare Farsi vaccinare in pubblico, contro i complottismi. Ecco chi ci sta Il Foglio Farsi vaccinare in tv, il sì di Mattarella all'appello del Foglio

Diverse le risposte arrivate al quotidiano, fra cui spicca quella del Quirinale. La Presidenza della Repubblica, scrive il Foglio sul sito, “ci fa sapere che Mattarella farà il vaccino anti covid, ris ...

La prima persona a ricevere il vaccino per il Covid-19 è una 90enne inglese

Le prime somministrazioni del vaccino per il Covid-19 sono state eseguite questa mattina nel Regno Unito. Alle 6.30 del mattino la novantenne Margaret Keenan di Coventry è diventata la prima ...

Diverse le risposte arrivate al quotidiano, fra cui spicca quella del Quirinale. La Presidenza della Repubblica, scrive il Foglio sul sito, “ci fa sapere che Mattarella farà il vaccino anti covid, ris ...Le prime somministrazioni del vaccino per il Covid-19 sono state eseguite questa mattina nel Regno Unito. Alle 6.30 del mattino la novantenne Margaret Keenan di Coventry è diventata la prima ...