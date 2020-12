Coronavirus | 428 i nuovi casi in Toscana e 35 i decessi Dati e grafiche

rep_firenze : Toscana coronavirus, 428 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore e 35 decessi [aggiornamento delle 13:34] - Toscanaoggi : #Coronavirus in #Toscana, 428 nuovi casi positivi, 35 decessi - GazzettadiSiena : I dati di oggi - rep_firenze : Toscana coronavirus, 428 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore [aggiornamento delle 12:09] - FirenzePost : Coronavirus Toscana: Giani anticipa, oggi 8 dicembre 428 casi positivi su 8.110 tamponi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 428

Firenze, 8 dicembre 2020 - In Toscana sono 109.418 i casi di positività al Coronavirus, 428 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti ...In Toscana sono 109.418 i casi di positività al Coronavirus, 428 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 3,1% e raggiu ...