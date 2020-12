Yakuza: Like a Dragon, l’arrivo su Nintendo Switch è improbabile (Di lunedì 7 dicembre 2020) Durante un intervista Toshihiro Nagoshi spegne le speranze dell’arrivo di Yakuza: Like a Dragon su Nintendo Switch. Ecco le sue parole Purtroppo i destini della saga di Yakuza e della console ibrida di Nintendo sono destinati a rimanere separati. Il motivo è facilmente intuibile dalle parole del papà della serie e chief creative officer di SEGA, Toshihiro Nagoshi. Quest’ultimo in un’intervista ha chiarito il suo modo di vedere Nintendo Switch, escludendo indirettamente lo sbarco di Yakuza: Like a Dragon e degli altri capitoli sulla console. Nintendo Switch non è una console adatta per Yakuza: Like a ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 7 dicembre 2020) Durante un intervista Toshihiro Nagoshi spegne le speranze deldisu. Ecco le sue parole Purtroppo i destini della saga die della console ibrida disono destinati a rimanere separati. Il motivo è facilmente intuibile dalle parole del papà della serie e chief creative officer di SEGA, Toshihiro Nagoshi. Quest’ultimo in un’intervista ha chiarito il suo modo di vedere, escludendo indirettamente lo sbarco die degli altri capitoli sulla console.non è una console adatta pera ...

