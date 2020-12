Voglio restare per sempre giovane (Di martedì 8 dicembre 2020) F.Fiori: pensarli, immaginarli, disegnarli. Riempire fogli e muri di fiori stilizzati, usare immagini e foto, colori sgargianti. Imbarazzarsi dei pessimi risultati. E poi ricominciare: abbasso per sempre la vergogna come categoria di giudizio. Finire le cose senza rimpianto: il barattolo della marmellata, l’ultimo sorso dell’ultima bottiglia di vino, il blister di tachipirina, la confezione di riso basmati. Folleggiare in senso lato: disarcionare l’amazzone, dare le redini al discutibile cowboy arrivato in città solitario la mattina, fornire carta bianca a chiunque … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 8 dicembre 2020) F.Fiori: pensarli, immaginarli, disegnarli. Riempire fogli e muri di fiori stilizzati, usare immagini e foto, colori sgargianti. Imbarazzarsi dei pessimi risultati. E poi ricominciare: abbasso perla vergogna come categoria di giudizio. Finire le cose senza rimpianto: il barattolo della marmellata, l’ultimo sorso dell’ultima bottiglia di vino, il blister di tachipirina, la confezione di riso basmati. Folleggiare in senso lato: disarcionare l’amazzone, dare le redini al discutibile cowboy arrivato in città solitario la mattina, fornire carta bianca a chiunque … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ni_Matsu : RT @Fruscio1968: Domani non voglio farvi sevegliare ma farvi restare in silenzio ad aspettare l'inizio della giornata al calduccio. La suns… - Fruscio1968 : Domani non voglio farvi sevegliare ma farvi restare in silenzio ad aspettare l'inizio della giornata al calduccio.… - fxxxxrqwe : Fa che il sogno non ci prenda, non voglio restare chiuso nel tuo cassetto eternamente - Vale97B : RT @effellev: Se dovessero uscire Stefania o Tommaso al prossimo televoto, o chiunque meriti di restare più delle rosmarino, smetto di guar… - AgnesePietrare1 : @giupdp90 Voglio restare tutto il giorno nella vasca..con l'acqua calda che mi coccola la testa..un piede fuori che… -