Vite in fuga anticipazioni ultima puntata: la vendetta di Casiraghi (Di lunedì 7 dicembre 2020) Colpo di scena per l’ultima puntata di Vite in fuga in onda oggi 7 dicembre 2020. A quanto pare le persone che dicevano di voler proteggere Claudio e la sua famiglia in realtà hanno sempre mentito e hanno ordito alle loro spalle una vendetta ben studiata. Ma che cosa vogliono Casiraghi e Myriam? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della sesta e ultima puntata della fiction di Rai 1. Vite in fuga arriva al capitolo finale questa sera: Matilde e Lorenzo sono stati rapiti proprio da Casiraghi e così Claudio non si è costituito. Silvia invece si trova in un commissariato dove sta raccontando parte della storia della sua famiglia ma anche lei alla fine ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 7 dicembre 2020) Colpo di scena per l’diinin onda oggi 7 dicembre 2020. A quanto pare le persone che dicevano di voler proteggere Claudio e la sua famiglia in realtà hanno sempre mentito e hanno ordito alle loro spalle unaben studiata. Ma che cosa voglionoe Myriam? Lo scopriamo con leche ci rivelano proprio la trama della sesta edella fiction di Rai 1.inarriva al capitolo finale questa sera: Matilde e Lorenzo sono stati rapiti proprio dae così Claudio non si è costituito. Silvia invece si trova in un commissariato dove sta raccontando parte della storia della sua famiglia ma anche lei alla fine ha ...

