Uomini e Donne fa il ponte: oggi e domani non va in onda (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tutti davanti alla tv alle 14,50 per seguire una nuova puntata di Uomini e Donne? oggi delusione per il pubblico di Canale 5. Il programma di Maria de Filippi non va in onda il 7 dicembre 2020. Uomini e Donne, come spesso succede in questi giorni di feste, si prende una pausa e fa il ponte dell’Immacolata. Maria de Filippi, dame e cavalieri, Gianni Sperti e Tina ci aspettano il 9 dicembre 2020 con una nuova puntata di Uomini e Donne. Già perchè il programma di Canale 5 non andrà in onda neppure domani. Nel giorno dell’Immacolata, Uomini e Donne è il solo programma a non andare in onda. Il palinsesto di Canale 5 per l’8 dicembre 2020 resta invariato ma ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tutti davanti alla tv alle 14,50 per seguire una nuova puntata didelusione per il pubblico di Canale 5. Il programma di Maria de Filippi non va inil 7 dicembre 2020., come spesso succede in questi giorni di feste, si prende una pausa e fa ildell’Immacolata. Maria de Filippi, dame e cavalieri, Gianni Sperti e Tina ci aspettano il 9 dicembre 2020 con una nuova puntata di. Già perchè il programma di Canale 5 non andrà inneppure. Nel giorno dell’Immacolata,è il solo programma a non andare in. Il palinsesto di Canale 5 per l’8 dicembre 2020 resta invariato ma ...

