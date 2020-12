Uccide la badante della madre annegandola nella vasca: non contraccambiava le sue attenzioni (Di lunedì 7 dicembre 2020) E' arrivata ad una svolta l'indagine sulla morte di Snejana Bunaclea, una badante moldava di 43 anni, trovata lo scorso 5 marzo priva di vita all'interno di una vasca da bagno nell'abitazione ad ... Leggi su leggo (Di lunedì 7 dicembre 2020) E' arrivata ad una svolta l'indagine sulla morte di Snejana Bunaclea, unamoldava di 43 anni, trovata lo scorso 5 marzo priva di vita all'interno di unada bagno nell'abitazione ad ...

E' arrivata ad una svolta l'indagine sulla morte di Snejana Bunaclea, una badante moldava di 43 anni, trovata lo scorso 5 marzo priva di vita all'interno di una vasca da ...

Un cinquantenne di Altavilla Silentina, nel Salernitano, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver ucciso la badante della madre, per moventi passionali. Il corpo della donna era stato ...

E' arrivata ad una svolta l'indagine sulla morte di Snejana Bunaclea, una badante moldava di 43 anni, trovata lo scorso 5 marzo priva di vita all'interno di una vasca da ...Un cinquantenne di Altavilla Silentina, nel Salernitano, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver ucciso la badante della madre, per moventi passionali. Il corpo della donna era stato ...