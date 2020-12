Spostamenti tra regioni gialle e arancioni: quando e come si possono fare (Di lunedì 7 dicembre 2020) Dpcm anti Coronavirus , decreto Spostamenti, disposizioni regionali e anche comunali. Avere dubbi su come muoversi e quando è più che legittimo. L'Italia dal 3 novembre è divisa in tre zone a seconda ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Dpcm anti Coronavirus , decreto, disposizioni regionali e anche comunali. Avere dubbi sumuoversi eè più che legittimo. L'Italia dal 3 novembre è divisa in tre zone a seconda ...

Agenzia_Ansa : 'Il giorno di #Natale rischiamo un disastro umano e sociale, il divieto di spostamenti tra i comuni non ha senso ,… - francescoseghez : Leggo ora degli spostamenti vietati tra comuni (magari di 1.000 abitanti e confinanti) ma consentiti nello stesso c… - LegaSalvini : ++ FOLLIA!!! GRAZIE CONTE ++ ?VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA COMUNI ? CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI DA AFRICA A ITALIA. - Ernesto03446152 : RT @GiulioCentemero: ?? Il #Natale senza #famiglia non è Natale. Il #governo riveda il divieto degli spostamenti tra comuni, serve buonsens… - MusticaG : #Calabria, zona arancione. Vietati gli spostamenti tra comuni. A meno che non ti piazzi con un bel fucile in macchi… -