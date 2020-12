Scala | teatro vuoto e niente fiori per la Prima 

Leggi su funweek

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Le luci basse, ilmuto, i palchi spenti, svuotati dal loro pubblico abituale., assenti le istituzioni. L’unica luce è quella che proviene dal ledwall del palco, dove va in scena lo spettacolo. E’ una Prima delladestinata a passare alla storia quella in epoca Covid, che sta andando in scena stasera al Piermarini, nel tempio della lirica più famoso al mondo e che, per una sera accoglie tra le sue braccia solo gli addetti ai lavori, intenti a raccontare un Sant’Ambrogio raro e si spera anche unico. Una seduta eccezionale è stata pensata per i giornalisti, unici ‘fortunati’ ammessi, assieme agli operatori e a qualche fotografo, a seguire la serata all’interno del. La stampa siede su una pedana installata al posto della platea, occupando i leggii dell’orchestra, qualche ...