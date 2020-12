Sassari | Polizia scopre festa di matrimonio con 100 invitati

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Alaha scoperto unadicon 100. Identificati i partecipanti e chiusura del locale per il proprietariodida 100, scoperti dallasu Notizie.it.

Adriano70739631 : Nel silenzio più totale dei media...forse perché trattasi di innigratis???. - anto_galli4 : RT @Alexanderxxvii1: SASSARI, MATRIMONIO CON 100 INVITATI, ARRIVA POLIZIA. Gli extracomunitari sono stati invitati ad uscire, mentre il pro… - Alexanderxxvii1 : SASSARI, MATRIMONIO CON 100 INVITATI, ARRIVA POLIZIA. Gli extracomunitari sono stati invitati ad uscire, mentre il… - edocogoo : Sassari, la polizia scopre e interrompe una festa di matrimonio con 100 persone in un circolo … - calygola : Son cose belle???? -

A Sassari la Polizia ha scoperto una festa di matrimonio con 100 invitati. Identificati i partecipanti e chiusura del locale per il proprietario ...