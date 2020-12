Roma, sorpresi con droga e armi clandestine: arrestati 2 uomini (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, un trentenne e un settantenne sono stati arrestati rispettivamente per possesso di stupefacente ed possesso di armi clandestine. Nel corso di mirati servizi predisposti per la prevenzione ed il contrasto dei reati in genere, personale dei “Falchi” della Sesta Sezione “Contrasto al Crimine diffuso” della Squadra Mobile della Questura di Roma ha tratto in arresto due soggetti e deferito in stato di libertà un altro uomo perché trovati in possesso di stupefacenti ed armi clandestine. Zona Acilia Nello specifico i poliziotti della Squadra Mobile hanno appreso che in zona Acilia un uomo potesse detenere armi clandestine per compiere reati. Vista l’urgenza di procedere, i poliziotti hanno effettuato una perquisizione presso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 7 dicembre 2020), un trentenne e un settantenne sono statirispettivamente per possesso di stupefacente ed possesso di. Nel corso di mirati servizi predisposti per la prevenzione ed il contrasto dei reati in genere, personale dei “Falchi” della Sesta Sezione “Contrasto al Crimine diffuso” della Squadra Mobile della Questura diha tratto in arresto due soggetti e deferito in stato di libertà un altro uomo perché trovati in possesso di stupefacenti ed. Zona Acilia Nello specifico i poliziotti della Squadra Mobile hanno appreso che in zona Acilia un uomo potesse detenereper compiere reati. Vista l’urgenza di procedere, i poliziotti hanno effettuato una perquisizione presso ...

