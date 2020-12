Recovery plan, la bozza su fondi e governance: 70 miliardi al green e 48 al digitale. Conte: “Via gli ostacoli che ci frenano da 20 anni” (Di lunedì 7 dicembre 2020) 196 miliardi per le sei macro-aree del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza. La bozza del Recovery plan, visionata dall’agenzia Ansa e sul tavolo del consiglio dei ministri in queste ore, prevede la seguente ripartizione dei fondi: alla digitalizzazione e innovazione saranno destinati 48,7 miliardi; all’area “rivoluzione verde e transizione ecologica” andranno 74,3 miliardi; al settore Infrastrutture per una mobilità sostenibile 27,7 miliardi. Il capitolo “istruzione e ricerca” può contare su 19,2 miliardi, quello sulla Parità di genere su 17,1 miliardi, secondo la bozza. L’area sanità, infine, Conterà su 9 miliardi. Il documento poi, divide le risorse per i 17 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) 196per le sei macro-aree del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza. Ladel, visionata dall’agenzia Ansa e sul tavolo del consiglio dei ministri in queste ore, prevede la seguente ripartizione dei: alla digitalizzazione e innovazione saranno destinati 48,7; all’area “rivoluzione verde e transizione ecologica” andranno 74,3; al settore Infrastrutture per una mobilità sostenibile 27,7. Il capitolo “istruzione e ricerca” può contare su 19,2, quello sulla Parità di genere su 17,1, secondo la. L’area sanità, infine,rà su 9. Il documento poi, divide le risorse per i 17 ...

