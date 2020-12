Patrick Zaki in carcere per altri 45 giorni (Di lunedì 7 dicembre 2020) Patrick Zaki, studente egiziano iscritto all’Università di Bologna, resterà in carcere per altri 45 giorni. Lo ha deciso il giudice della terza sezione del tribunale antiterrorismo del Cairo. La sentenza è stata pronunciata oggi, lunedì 7 dicembre, in seguito all’udienza di ieri. La decisione è stata resa nota su Twitter dall’organizzazione non governativa Eipr. “Il terzo circuito (terrorismo) della Corte penale ha deciso di rinnovare la detenzione del nostro collega Patrick George Zaki, ricercatore presso l’Iniziativa egiziana, per un periodo di 45 giorni.” Patrick ha 28 anni e si era trasferito a Bologna circa un anno fa per frequentare un master in gender studies. È stato arrestato al Cairo lo scorso 7 febbraio mentre tornava ... Leggi su italiasera (Di lunedì 7 dicembre 2020), studente egiziano iscritto all’Università di Bologna, resterà inper45. Lo ha deciso il giudice della terza sezione del tribunale antiterrorismo del Cairo. La sentenza è stata pronunciata oggi, lunedì 7 dicembre, in seguito all’udienza di ieri. La decisione è stata resa nota su Twitter dall’organizzazione non governativa Eipr. “Il terzo circuito (terrorismo) della Corte penale ha deciso di rinnovare la detenzione del nostro collegaGeorge, ricercatore presso l’Iniziativa egiziana, per un periodo di 45.”ha 28 anni e si era trasferito a Bologna circa un anno fa per frequentare un master in gender studies. È stato arrestato al Cairo lo scorso 7 febbraio mentre tornava ...

amnestyitalia : Altri 45 giorni di detenzione preventiva per Patrick Zaki. Una decisione ingiusta e crudele nei confronti di Patric… - amnestyitalia : Domani sarà comunicato il risultato dell’udienza che si è tenuta oggi sulla custodia cautelare di Patrick Zaki #freepatrickzaki - Tg3web : Attesa per l'udienza sulla scarcerazione di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'università di Bologna detenuto… - LeddiMarco : RT @Radio1Rai: Patrick #Zaki resta in carcere. Il tribunale del Cairo poco fa ha prorogato la sua detenzione di altri 45 giorni. Lo student… - davideracconta : RT @amnestyitalia: Altri 45 giorni di detenzione preventiva per Patrick Zaki. Una decisione ingiusta e crudele nei confronti di Patrick, in… -