Panettone Natalizio facile e pronto in 2 ore | soffice e delicato!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Amate i dolci classici natalizi, ma volete portarne in tavola uno fatto con le vostre mani? Di seguito potrete trovare la ricetta per cucinare unin solamente 2 ore.: Ingredienti Per preparare un, avrete bisogno di: 270 grammi di farina di tipo 00 150 ml di latte tiepido 90 grammi di burro ammorbidito 60 grammi di farina di tipo manitoba 40 grammi di zucchero semolato 30 grammi di lievito di birra fresco 4 tuorli d’uovo 2 limoni (vi servirà solo la sua buccia) Un pizzico di sale fino da cucina Q.b. di canditi (preferibilmente colorati) Q.b. di zucchero a velo. Fare l’impasto Unire insieme le due farine e versarle in una grande bacinella. Creare nel centro un foro e sbriciolare nel centro il ...