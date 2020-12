Nuova spiaggia di Mercatello | insabbiate le foci dei canali VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – La prima, vera mareggiata abbattutasi su Salerno da quando sono iniziati i lavori di difesa del litorale lascia molti dubbi e qualche certezza. Nel pieno della sua forza, il mare ha inondato lanella suaunicità (striscia preesistente e ex novo). Di fatto è arrivato sin quasi ai limiti della strada riproponendo le scene già viste negli anni scorsi. Ciò significa, probabilmente, che il sistema di difesa delle nuove opere attraverso le barriere a mare ferma il moto ondoso fin nei limiti di una certa potenza dello stesso; quando tale confine è superato non ci sono scogli che tengano: le onde passano e si abbattono con forza sulla riva. Va chiarito che, a queste latitudini, questa fattispecie non rientra (più) tra i fenomeni meteo-marini eccezionali. Di fatto sta capitando sempre più spesso. Il nuovo ...