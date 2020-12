Maltempo in Emilia Romagna, abitanti portati in salvo con i gommoni dai Vigli del fuoco. Le immagini (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nella giornata di domenica 6 dicembre, il fiume Panaro ha rotto l’argine tra Castelfranco Emilia e la frazione di Gaggio, nel Modenese. Molti ponti chiusi, via Emilia e Nonantolana interrotte. Alcuni residenti sono stati salvati con i gommoni dai vigili del fuoco L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nella giornata di domenica 6 dicembre, il fiume Panaro ha rotto l’argine tra Castelfrancoe la frazione di Gaggio, nel Modenese. Molti ponti chiusi, viae Nonantolana interrotte. Alcuni residenti sono stati salvati con idai vigili delL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

DPCgov : ????#allertaROSSA, lunedì #7dicembre, in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Provincia Autonoma di Bolzan… - RegioneER : #MALTEMPO, esondazione #Panaro e piena #Secchia (Mo): @RegioneER chiederà STATO EMERGENZA NAZIONALE. Assessore… - RegioneER : #MALTEMPO, @irene_priolo: 'Chiusura falla entro 24 ore e nello stato di emergenza nazionale RISTORI per privati e i… - ilfattovideo : Maltempo in Emilia Romagna, abitanti portati in salvo con i gommoni dai Vigli del fuoco. Le immagini - AvvMennillo : Potenza, muore operaio travolto dall'acqua. In Emilia esonda il fiume Panaro, Brennero ... -