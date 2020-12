“Mai più nello studio del GF Vip”. Franceska Pepe spiazza tutti. Poi rivela il motivo di questa decisione drastica (Di lunedì 7 dicembre 2020) Al ‘Grande Fratello Vip’ in tanti si sono accorti di un’assenza pesante. Nonostante siano i protagonisti del reality show i più in vista, i telespettatori sono attentissimi ad ogni minimo dettaglio ed hanno notato che l’ex gieffina Franceska Pepe non è più presente all’interno dello studio, dove si trovano gli eliminati, Alfonso Signorini e gli opinionisti Antonella Elia e Pupo. E nelle ultime ore ha voluto rompere il silenzio sull’accaduto, rispondendo finalmente ad una domanda dei fan. La ragazza è infatti molto attiva sul suo profilo Instagram ed ha un contatto diretto con i suoi follower. Come abbiamo ben osservato nella casa del ‘GF Vip’, una delle sue caratteristiche principali è che non ha assolutamente peli sulla lingua. In uno dei suoi appuntamenti in studio, fu anche artefice dell’ormai celebre saluto: “Ciao ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020) Al ‘Grande Fratello Vip’ in tanti si sono accorti di un’assenza pesante. Nonostante siano i protagonisti del reality show i più in vista, i telespettatori sono attentissimi ad ogni minimo dettaglio ed hanno notato che l’ex gieffinanon è più presente all’interno dello, dove si trovano gli eliminati, Alfonso Signorini e gli opinionisti Antonella Elia e Pupo. E nelle ultime ore ha voluto rompere il silenzio sull’accaduto, rispondendo finalmente ad una domanda dei fan. La ragazza è infatti molto attiva sul suo profilo Instagram ed ha un contatto diretto con i suoi follower. Come abbiamo ben osservato nella casa del ‘GF Vip’, una delle sue caratteristiche principali è che non ha assolutamente peli sulla lingua. In uno dei suoi appuntamenti in, fu anche artefice dell’ormai celebre saluto: “Ciao ...

