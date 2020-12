Lamorgese positiva al coronavirus lascia il Cdm. Di Maio e Bonafede in isolamento, tampone per Conte e i ministri (Di lunedì 7 dicembre 2020) La ministra dell'Interno è risultata positiva al coronavirus . La notizia dell'esito del tampone alla quale si era sottoposta questa mattina presso gli uffici del ministero le è arrivata mentre era ... Leggi su leggo (Di lunedì 7 dicembre 2020) La ministra dell'Interno è risultataal. La notizia dell'esito delalla quale si era sottoposta questa mattina presso gli uffici del ministero le è arrivata mentre era ...

HuffPostItalia : Lamorgese positiva al Covid: era in Cdm con gli altri ministri - pdnetwork : La ministra Luciana Lamorgese è purtroppo risultata positiva al Covid-19. Come democratiche e democratici ci tenia… - repubblica : Coronavirus, la ministra Lamorgese positiva. Sospeso per mezz'ora il Cdm - tiber_h : RT @LegaSalvini: *FLASH -CORONAVIRUS: ISOLAMENTO PER BONAFEDE E DI MAIO, ACCANTO A LAMORGESE (RISULTATA POSITIVA) A P.CHIGI- FLASH* = https… - TWDDarylRick : Io in attesa dell'esito di un tampone sono stato a casa e non sono andato nel mio ufficio, come mai la Lamorgese no… -