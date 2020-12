Inter, Conte con il fiato sospeso: Vidal in dubbio per lo Shakhtar. Le ultime (Di lunedì 7 dicembre 2020) L’Inter e Antonio Conte tengono il fiato sospeso per Arturo Vidal: il cileno sarà visitato oggi dopo aver avvertito un fastidio alla coscia Arturo Vidal tiene in ansia Antonio Conte e tutta l‘Inter. Il centrocampista cileno è in dubbio per la sfida decisiva di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, in programma a San Siro mercoledì sera. Secondo la Gazzetta dello Sport non è niente di particolarmente preoccupante, ma ieri il cileno era alla Pinetina a fare terapie: oggi verra? rivalutato con una certa fiducia. La sua presenza rimane fondamentale per i nerazzurri, anche se Conte potrà contare su Barella, Brozovic e Gagliardini. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) L’e Antoniotengono ilper Arturo: il cileno sarà visitato oggi dopo aver avvertito un fastidio alla coscia Arturotiene in ansia Antonioe tutta l‘. Il centrocampista cileno è inper la sfida decisiva di Champions League contro loDonetsk, in programma a San Siro mercoledì sera. Secondo la Gazzetta dello Sport non è niente di particolarmente preoccupante, ma ieri il cileno era alla Pinetina a fare terapie: oggi verra? rivalutato con una certa fiducia. La sua presenza rimane fondamentale per i nerazzurri, anche sepotrà contare su Barella, Brozovic e Gagliardini. Leggi su Calcionews24.com

